Госдолг США превысил российский более чем в 100 раз

РИА Новости: госдолг США превысил российский более чем в 100 раз по итогам 2022 года

Американский государственный долг по итогам прошлого года по объему был равен совокупной задолженности правительств следующих 13 крупнейших стран-должников и превышал российский в 107 раз. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные национальных Минфинов.

Госдолг США по итогам 2022 года достиг рекордного показателя в 31,42 триллиона долларов, а обязательства следующих тринадцати крупнейших должников стали на 23 миллиарда меньше — 31,4 триллиона долларов. Второе место заняла Япония с долгом в 9,59 триллиона долларов, на третьем — Китай с 3,75 триллиона долларов.

Долг британского правительства достигает 3,03 триллиона долларов, власти Италии замыкают пятерку антилидеров с 2,88 триллиона долларов. Затем следуют Франция, Индия, Германия, Испания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Сингапур и Австралия — вместе на них приходится 12,15 триллиона долларов.

При этом российский госдолг составил 294,8 миллиарда долларов, что в 107 раз меньше американского, в 33 раза — японского, и в 13 раз — китайского.

Текущий уровень потолка госдолга США был превышен в январе, когда он достиг 31,4 триллиона долларов. При этом расходы на обслуживание американского долга на конец апреля 2023 года составили 460,26 миллиарда долларов.