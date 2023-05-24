Подсчитаны расходы США на обслуживание госдолга

«Ведомости»: обслуживание госдолга обходится США в 12,75% от всех расходов бюджета

Расходы на обслуживание государственного долга США, по подсчетам министерства финансов, на конец апреля 2023 года составили 460,26 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные американского ведомства пишут «Ведомости».

Процентные траты за первые семь месяцев 2023 финансового года (в США он установлен с 1 октября по 30 сентября) достигли 12,75 процента от всех расходов федерального бюджета страны. Эта сумма также соответствует около 1,7 процента ВВП США.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что увеличение расходов бюджета на обслуживание госдолга значительно усиливает риски дефолта. По ее мнению, власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолга госдолга уже 1 июня, так как значительные налоговые поступления ожидаются только в середине июня.

Рост доли процентных трат на обслуживание государственных заимствований наблюдался с начала пандемии COVID-19. Если по итогам 2020 финансового года она составила 7,99 процента (522,77 миллиарда долларов) от всех расходов бюджета, то в 2021-м увеличилась до 8,24 процента (562,39 миллиарда долларов). По итогам 2022 года процентные траты выросли до 11,46 процента (718,75 миллиарда долларов). По данным Всемирного банка, эта сумма превышала ВВП Казахстана и Австрии за 2021 год вместе взятых — 197,11 и 480,37 миллиарда долларов соответственно.

По мнению декана факультета экономических наук ВШЭ, профессора Сергея Пекарского, доля расходов бюджета США на обслуживание госдолга будет плавно расти в ближайшие месяцы и достигнет 14-15 процентов. Он считает, что главными факторами, оказывающими давление на этот показатель, станут рост бюджетного дефицита, повышение ставки ФРС и скромные темпы роста американской экономики.

Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов прогнозирует повышение доли процентных трат американского бюджета до 13-14 процентов, при этом ее рост продолжится в 2024 году. Пока рост таких расходов остается контролируемым за счет стабильных налоговых поступлений в бюджет и спроса на гособлигации США, добавил он. Локтюхов оценил риски дефолта как невысокие, при этом с существенными проблемами страна может столкнуться через 5-6 лет, если не сможет ускорить свой экономический рост. Вероятность дефолта возрастет и в случае, если не удастся приблизиться к целевому показателю инфляции Федеральной резервной системы США (ФРС) в два процента.

Ранее издание The Washington Post (WP) перечислило основные причины, которые привели к росту госдолга США до 31 триллиона долларов и угрозе дефолта. Среди них — снижение налогов президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2001 году, войны США на Ближнем Востоке и рецессия 2008 года.