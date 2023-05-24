Названы девять причин проблемы госдолга США

The Washington Post назвала 9 ключевых событий, которые довели госдолг США до $31 трлн

Издание The Washington Post (WP) перечислило девять ключевых событий, которые показывают, как США столкнулись с проблемой госдолга в 31 триллион долларов и угрозой дефолта.

Отмечается, что большая часть этого долга накопилась за последние 20 лет. С тех пор американские власти внесли свою лепту в увеличение дефицита бюджетных средств, отчасти из-за принятых политических решений. В качестве первой причины названо снижение налогов президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2001 году, тогда общая сумма долга составила 5,7 триллиона долларов.

Вторая причина — войны США на Ближнем Востоке, что привело к резкому увеличению расходов на военные нужды и на ветеранов, в результате чего госдолг достиг 6,5 триллиона долларов. Дорогостоящая инициатива по бесплатному выделению лекарств рецептурного отпуска для престарелых, вступившая в силу в 2006 году, повысила уровень госдолга до 8,4 триллиона долларов.

Затем на рост госдолга повлияла рецессия 2008 года. В результате резко снизилась сумма налоговых поступлений и существенно увеличились расходы на выплату пособий по безработице и на другую помощь людям, чтобы они смогли пережить спад экономики. В 2009 году общая сумма долга составила 11,1 триллиона долларов.

С 2013 года президент Барак Обама продлил установленные Бушем-младшим налоговые льготы, в результате чего госдолг вырос до 16,8 триллиона долларов. В 2017 году президент Дональд Трамп утвердил законопроект об обширных налоговых сокращениях, это повысило внешний долг до 20,5 триллиона долларов, а в 2019-м общая сумма долга достигла 22,7 триллиона долларов из-за проектов бюджета, принятых при Трампе.

В 2020 году американские власти потратили триллионы на преодоление чрезвычайной ситуации с коронавирусом, в результате общая сумма долга составила 27,7 триллиона долларов. Наконец, к нынешней ситуации с госдолгом привела экономическая политика действующего лидера Джо Байдена, заключило издание.

23 мая спикер Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти Маккарти заявил, что в США в ближайшие дни неизбежно наступит дефолт, за который ответственен Байден. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта.

До этого Маккарти заявил, что Байден не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг госдолга и его бездействие может привести страну к первому в истории дефолту. Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 1 июня.