Байден с оптимизмом высказался о проблеме госдолга США

Президент Байден с оптимизмом оценил перспективы разрешения проблемы госдолга США

Президент США Джо Байден оптимистично оценивает перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны. Об этом заявил Белый дом по итогам нового раунда переговоров главы государства с лидерами конгресса, пишет РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что впереди предстоит еще много работы по ряду сложных вопросов, однако он с оптимизмом смотрит на перспективы достижения ответственного двухпартийного соглашения по бюджету. По его мнению это возможно в том случае, если обе стороны будут вести переговоры добросовестно и признают, что ни одна из них не добьется в полной мере выполнения своих требований.

Как рассказали в администрации президента США, Байден уже поручил представителям сторон ежедневно проводить встречи по неразрешенным аспектам проблемы вокруг госдолга. Кроме этого, он выразил желание вновь связаться с лидерами конгресса по телефону на этой неделе.

Ранее сообщалось, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, пишет The Economist.

В апреле спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.