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01:57, 17 мая 2023Мир

Байден с оптимизмом высказался о проблеме госдолга США

Президент Байден с оптимизмом оценил перспективы разрешения проблемы госдолга США

Фото: NASA / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден оптимистично оценивает перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны. Об этом заявил Белый дом по итогам нового раунда переговоров главы государства с лидерами конгресса, пишет РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что впереди предстоит еще много работы по ряду сложных вопросов, однако он с оптимизмом смотрит на перспективы достижения ответственного двухпартийного соглашения по бюджету. По его мнению это возможно в том случае, если обе стороны будут вести переговоры добросовестно и признают, что ни одна из них не добьется в полной мере выполнения своих требований.

Как рассказали в администрации президента США, Байден уже поручил представителям сторон ежедневно проводить встречи по неразрешенным аспектам проблемы вокруг госдолга. Кроме этого, он выразил желание вновь связаться с лидерами конгресса по телефону на этой неделе.

Ранее сообщалось, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, пишет The Economist.

В апреле спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

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Екатерина Подвигина
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