Байден с оптимизмом высказался о проблеме госдолга США
Президент США Джо Байден оптимистично оценивает перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны. Об этом заявил Белый дом по итогам нового раунда переговоров главы государства с лидерами конгресса, пишет РИА Новости.
Американский лидер подчеркнул, что впереди предстоит еще много работы по ряду сложных вопросов, однако он с оптимизмом смотрит на перспективы достижения ответственного двухпартийного соглашения по бюджету. По его мнению это возможно в том случае, если обе стороны будут вести переговоры добросовестно и признают, что ни одна из них не добьется в полной мере выполнения своих требований.
Как рассказали в администрации президента США, Байден уже поручил представителям сторон ежедневно проводить встречи по неразрешенным аспектам проблемы вокруг госдолга. Кроме этого, он выразил желание вновь связаться с лидерами конгресса по телефону на этой неделе.
Ранее сообщалось, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, пишет The Economist.
В апреле спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.