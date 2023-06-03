Байден повысил потолок госдолга США

Президент США Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США во избежание дефолта

Президент США Джо Байден договорился с республиканцами и подписал закон о повышении потолка госдолга США во избежание дефолта. Об этом сообщает Белый дом.

Согласно документу, потолок государственного долга США повышается на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона. При этом предполагается, что действие лимита госдолга будет приостановлено до января 2025 года. На подобные меры пришлось пойти для выполнения финансовых обязательств страны.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране. Документ поддержали 63 члена верхней палаты Конгресса, против выступили 36 сенаторов.

1 июня законопроект о повышении потолка госдолга приняла Палата представителей США. Сообщалось, что членам Демократической партии в Палате представителей Конгресса дали указания по поддержке сделки Байдена и спикера палаты Кевина Маккарти по этому вопросу.