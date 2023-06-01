В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга

Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

За законопроект отдали голоса 314 законодателей, 117 проголосовали против. После этого документ будет направлен на рассмотрение в сенат. Затем, в случае одобрения обеими палатами конгресса, он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что членам Демократической партии в палате представителей конгресса дали указания по поддержке сделки президента США Джо Байдена и спикера палаты Кевина Маккарти по госдолгу.

28 мая президент США Джо Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране не осталось камней преткновения.

В апреле Кевин Маккарти рассказал, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, президент США «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

Также он называл несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год, который был представлен Белым домом. Он отметил, что высокий долг приносит инфляцию.