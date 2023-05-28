Байден заявил об отсутствии камней преткновения в вопросе госдолга

Байден заявил об отсутствии камней преткновения в вопросе повышения потолка госдолга

Президент США Джо Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране не осталось камней преткновения. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о наличии препятствий, американский лидер ответил: «Нет». Также Байден подтвердил, что намерен поговорить со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти 28 мая в 15:00 (22:00 мск). Он отметил, что собирается связаться с Маккарти по телефону, чтобы убедиться в том, что «все точки над i расставлены».

В апреле Маккарти рассказал, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, президент США «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

Также он называл несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год, который был представлен Белым домом. Он отметил, что высокий долг приносит инфляцию.

