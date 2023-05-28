Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:35, 28 мая 2023Мир

Байден заявил об отсутствии камней преткновения в вопросе госдолга

Байден заявил об отсутствии камней преткновения в вопросе повышения потолка госдолга

Фото: White House / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране не осталось камней преткновения. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о наличии препятствий, американский лидер ответил: «Нет». Также Байден подтвердил, что намерен поговорить со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти 28 мая в 15:00 (22:00 мск). Он отметил, что собирается связаться с Маккарти по телефону, чтобы убедиться в том, что «все точки над i расставлены».

В апреле Маккарти рассказал, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, президент США «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

Также он называл несерьезным проект бюджета страны на 2024 финансовый год, который был представлен Белым домом. Он отметил, что высокий долг приносит инфляцию.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах
    Волочкова раскрыла затраты на свои шоу
    Эрдоган исполнил песню во время выступления перед своими сторонниками
    Рогов заявил об отсутствии жертв в результате попытки ВСУ атаковать ЗАЭС
    Байден заявил об отсутствии камней преткновения в вопросе госдолга
    Доктор Мясников рассказал о возможности замедлить старение
    Захарова высказалась о русофобии в США
    В Мариуполе сработала система ПВО
    Эрдоган сохранил лидерство на выборах после подсчета 99 процентов бюллетеней
    «Ростов» одержал победу над «Ахматом» в матче РПЛ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.