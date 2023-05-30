Американским демократам дали указания по поддержке сделки по госдолгу

Axios: демократам подготовили указания по поддержке сделки Байдена и Маккарти по госдолгу

Членам Демократической партии в палате представителей конгресса дали указания по поддержке сделки президента США Джо Байдена и спикера палаты Кевина Маккарти по госдолгу, пишет портал Axios.

«Двухпартийное соглашение по бюджету Байдена защищает американский народ, не давая экстремальным... республиканцам форсировать опустошительный дефолт», — говорится в документе.

Демократам также предписано говорить, что данное соглашение «предотвращает худший кризис из возможных». Кроме того, руководство также содержит указание рассказывать, что соглашение главы Белого дома защищает образование, здравоохранение, заботу о ветеранах и инвестиции в инфраструктуру.

28 мая Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране не осталось камней преткновения.

2 мая глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 1 июня. По ее словам, откладывание решение об увеличении лимита «до последней минуты» может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности.

В апреле Кевин Маккарти рассказал, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, президент США «ничего не сделал» для решения данной проблемы.