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00:35, 30 мая 2023Интернет и СМИ

Американским демократам дали указания по поддержке сделки по госдолгу

Axios: демократам подготовили указания по поддержке сделки Байдена и Маккарти по госдолгу

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Членам Демократической партии в палате представителей конгресса дали указания по поддержке сделки президента США Джо Байдена и спикера палаты Кевина Маккарти по госдолгу, пишет портал Axios.

«Двухпартийное соглашение по бюджету Байдена защищает американский народ, не давая экстремальным... республиканцам форсировать опустошительный дефолт», — говорится в документе.

Демократам также предписано говорить, что данное соглашение «предотвращает худший кризис из возможных». Кроме того, руководство также содержит указание рассказывать, что соглашение главы Белого дома защищает образование, здравоохранение, заботу о ветеранах и инвестиции в инфраструктуру.

28 мая Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране не осталось камней преткновения.

2 мая глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 1 июня. По ее словам, откладывание решение об увеличении лимита «до последней минуты» может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности.

В апреле Кевин Маккарти рассказал, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, президент США «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

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    Марина Совина
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