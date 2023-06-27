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11:18, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о планах оппозиции устроить вооруженный мятеж в Белоруссии

Лукашенко заявил, что оппозиция готовилась устроить вооруженный мятеж в Белоруссии

Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция, находящаяся за рубежом, готовилась к вооруженному мятежу в республике на фоне событий в России, но произошел фальстарт. Об этом сообщает ТАСС.

«Беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться», — рассказал Лукашенко в ходе церемонии вручения генеральских погонов белорусским силовикам.

Ранее глава государства сообщил, что на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» в России распорядился привести армию в полную боевую готовность. Он также отметил, что за событиями, разворачивающимися в соседней стране, было больно наблюдать.

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    Алевтина Запольская
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