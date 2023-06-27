Подрыв американского бронемобиля на мине в зоне СВО попал на видео

Минобороны показало на видео подрыв американского бронемобиля Oshkosh в зоне СВО

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Министерство обороны показало на видео подрыв американского бронемобиля Oshkosh в зоне проведения специальной военной операции. Кадры публикует в Telegram-канале РИА Новости.

Отмечается, что тяжелая машина Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранного производства подорвалась на мине на южнодонецком направлении, после чего нарушается строй колонны, техника украинских военных попадает в ловушку.

Как пояснил стрелок-штурмовик 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Лаврик, после этого экипаж бронетехники разбежался.

Командир танковой роты, Герой России капитан Руслан Курбанов помог вытащить американский бронемобиль с поля боя и изучил машину. По его словам, электрооборудование в нем перестает запускаться при осколочных попаданиях, выходит из строя пневмоподвеска. Трофейную технику российские военные либо используют для своих нужд, либо направят для изучения.

Ранее журнал Foreign Policy писал, что западная артиллерия, поставленная на Украину, начинает изнашиваться. Все больше орудий выходит из строя, необходимые запасы боеприпасов также «стали критически низкими».

