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19:42, 27 июня 2023Ценности

Эмили Ратаковски появилась на публике в кожаном плаще на голое тело

Модель Эмили Ратаковски появилась на показе бренда Loewe в кожаном плаще на голое тело

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на показе мужской линии одежде бренда Loewe в Париже. Соответствующее видео появилось на странице журнала i-D в TikTok.

Так, 32-летняя манекенщица предстала перед публикой в кожаном оверсайз-плаще черного цвета на голое тело. При этом известно, что в понедельник, 26 июня, в городе температура воздуха достигала 34 градусов Цельсия.

Журналисты издания, в свою очередь, поинтересовались у знаменитости, как она переносит жару в таком наряде. «Очевидно, неуместно. Посмотри на меня. Я так сильно потею. Под этим я голая», — призналась звезда.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски прошлась по улице в откровенной одежде. Манекенщица отправилась на ужин с подругой в Нью-Йорке и надела для выхода в свет монохромный черный наряд. Папарацци сняли знаменитость в кроп-топе на лямках с глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера, и прозрачной юбке длины миди с разрезом.

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    Мария Винар
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