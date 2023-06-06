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20:20, 6 июня 2023Ценности

Эмили Ратаковски прошлась по улице в прозрачной юбке

Модель Эмили Ратаковски надела на ужин с подругой прозрачную юбку и топ без бюстгальтера

Кадр: Daily Mail

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски прошлась по улице в откровенной одежде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Манекенщица отправилась на ужин с подругой в Нью-Йорке и надела для выхода в свет монохромный черный наряд. Папарацци засняли 31-летнюю знаменитость в кроп-топе на лямках с глубоким декольте, под которым не было бюстгальтера, и прозрачной юбке длины миди с разрезом.

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Свой образ модель дополнила высокими остроносыми сапогами на каблуках, сумкой с коротким ремнем, солнцезащитными очками, серьгами-кольцами и массивным золотистым кулоном в виде цветка. Также она собрала волосы в небрежный пучок, оставив две пряди по обеим сторонам лица, и накрасила губы коричневой помадой.

В мае Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе купальников собственного бренда Inamorata. 31-летняя знаменитость позировала на пляже в бикини красного цвета с золотистой фурнитурой. Манекенщицу запечатлели на пляже на фоне океана с распущенными волосами и без макияжа.

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    Карина Черных
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