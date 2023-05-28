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19:35, 28 мая 2023Ценности

Эмили Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда в красном купальнике

Модель Эмили Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда Inamorata в красном бикини
Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски. Кадр: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе купальников собственного бренда Inamorata. Соответствующие кадры появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость позировала на пляже в бикини красного цвета с золотистой фурнитурой. Манекенщицу запечатлели на пляже на фоне океана с распущенными волосами и без макияжа. Телезвезда отказалась от каких-либо аксессуаров.

Известно, что упомянутый купальник еще не представлен в ассортименте марки, однако стоимость аналогичных моделей составляет 160 долларов (13 тысяч рублей).

В апреле Эмили Ратаковски сфотографировалась в откровенном виде и развеселила фанатов. На размещенных снимках манекенщица позирует в парке, приняв провокационную позу. На ней надето бикини собственного бренда Inamorata, оформленное леопардовым принтом.

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    Майя Пономаренко
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