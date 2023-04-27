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19:45, 27 апреля 2023Ценности

Реакция прохожего на фотосессию Эмили Ратаковски в бикини развеселила фанатов

Реакция прохожего на фотосессию модели Эмили Ратаковски в бикини развеселила фанатов

Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде и развеселила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках манекенщица позирует в парке, приняв провокационную позу. На ней надето бикини собственного бренда Inamorata, оформленное леопардовым принтом. При этом ее образ дополняют солнцезащитные очки, массивные часы, а также колье с подвесками.

Поклонники, в свою очередь, обратили внимание на реакцию прохожего мужчины на заднем плане. «Парень в белой майке не понимает, что происходит», «Я тот парень на заднем плане», «Мужчина сзади — это актер, которому заплатили или нет?», «Пора открывать сезон в Серебряном бору?», «Что за ерунда? Ты в общественном парке в бикини и на тебя все смотрят», — высказывались они.

Ранее Эмили Ратаковски стала участницей новой фотосессии для модного журнала Vogue. Знаменитость снялась в нескольких откровенных нарядах: в облегающем платье Dolce&Gabbana черного цвета в сочетании с длинными перчатками и повязкой на голове, и в рубашке Prada с глубоким декольте, которое частично оголяло ее грудь, кожаных шортах и вязаном топе.

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Карина Черных
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Реакция прохожего на фотосессию Эмили Ратаковски в бикини развеселила фанатов
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