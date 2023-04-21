Эмили Ратаковски снялась в откровенных нарядах для обложки Vogue

Модель Эмили Ратаковски снялась в рубашке с глубоким декольте для журнала Vogue

Американская модель Эмили Ратаковски стала участницей новой фотосессии для модного журнала Vogue. Соответствующие кадры опубликованы на сайте испанской версии издания.

Знаменитость попала на обложку и страницы Vogue в нескольких откровенных нарядах. Манекенщицу запечатлели в облегающем платье Dolce&Gabbana черного цвета в сочетании с длинными перчатками и повязкой на голове. Помимо этого, она позировала в рубашке Prada с глубоким декольте, которое частично оголяло ее грудь, а также кожаных шортах и вязаном топе.

В то же время волосы звезды распустили, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Кроме того, Ратаковски снялась в светлом парике, а на некоторых фотографиях — с гладким пучком. Известно, что автором съемки выступил фотограф Бретт Лойд.

Ранее Ирина Шейк также снялась в белье для журнала Harper’s Bazaar. Знаменитость позировала перед фотографом в черной короткой юбке и нижнем белье люксового бренда Dolce & Gabbana в сочетании с ботфортами на каблуках с анималистичным принтом той же марки.