Силовые структуры
Бывший преподаватель СПБГУ стал фигурантом дела о реабилитации нацизма
Бывший доцент института истории СПбГУ Белоусов стал фигурантом дела о реабилитации нацизма
Бывший доцент института истории СПбГУ Михаил Белоусов стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным следствия, 22 февраля во время заседания студенческого совета Белоусов отрицал связи между расовой теорией Гитлера и ходом Великой Отечественной войны. При преподавателях и студентах он стал говорить о фальсификации истории и поставил под сомнение события, подтвержденные приговором Международного военного трибунала.
Преподаватель также был уволен из вуза после высказываний о погибшем в зоне спецоперации 21-летнем студенте-добровольце Федоре Соломонове.
Ранее сообщалось, что под Мурманском мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей за реабилитацию нацизма в соцсетях.