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15:27, 27 июня 2023Силовые структуры

Бывший преподаватель СПБГУ стал фигурантом дела о реабилитации нацизма

Бывший доцент института истории СПбГУ Белоусов стал фигурантом дела о реабилитации нацизма

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Бывший доцент института истории СПбГУ Михаил Белоусов стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным следствия, 22 февраля во время заседания студенческого совета Белоусов отрицал связи между расовой теорией Гитлера и ходом Великой Отечественной войны. При преподавателях и студентах он стал говорить о фальсификации истории и поставил под сомнение события, подтвержденные приговором Международного военного трибунала.

Преподаватель также был уволен из вуза после высказываний о погибшем в зоне спецоперации 21-летнем студенте-добровольце Федоре Соломонове.

Ранее сообщалось, что под Мурманском мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей за реабилитацию нацизма в соцсетях.

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    Елизавета Новикова
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