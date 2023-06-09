Россиянин выложил фото с нацистской символикой и получил 400 тысяч рублей штрафа

Под Мурманском оштрафовали на 400 тысяч рублей мужчину за реабилитацию нацизма в соцсетях

В Мурманской области суд приговорил к штрафу местного жителя за оправдание нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту в части 2 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»). Его оштрафовали на 400 тысяч рублей.

По данным ведомства, 11 августа 2019 года фигурант из жилища в Апатитах выложил в социальную сеть на свою страницу фотографии с нацисткой символикой. Кроме того, он подписал картинки положительным текстом о военных преступниках нацистской Германии.

Отмечается, что осужденный признал вину.