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10:09, 27 июня 2023Россия

Командир «Ахмата» назвал новые сроки окончания контрнаступления ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов: контрнаступление ВСУ может продлиться еще несколько недель

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украинское контрнаступление может продлиться еще несколько недель, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, Киев стремится «всеми силами оправдаться перед своими хозяевами на Западе» за поставленную Вооруженным силам Украины (ВСУ) военную технику.

Российские войска контролируют обстановку, подчеркнул Алаудинов. Действия военнослужащих направлены на то, чтобы рассредоточить ресурсы ВСУ и не понести при этом потерь, пояснил он. «И после этого идти вглубь врага, освобождая территорию Украины от национал-фашизма!» — заключил командир «Ахмата».

20 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинское контрнаступление может завершиться через три недели. Он отметил, что обстановка в зоне боевых действий развивается в соответствии с ожиданиями.

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    Алан Босиков
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