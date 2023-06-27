Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 27 июня 2023Интернет и СМИ

Женщина отказалась от алкоголя и показала перемены за три года

Женщина показала на Reddit, как изменилась ее внешность за три года без алкоголя

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Пользовательница с ником picklesarelife1 показала на Reddit, как изменилась ее внешность за три года без алкоголя. Ее публикация собрала больше 40 тысяч лайков.

Женщина опубликовала два снимка. Первый из них, по ее словам, был сделан в пик ее алкогольной зависимости во время видеозвонка. На фотографии у нее розоватый цвет лица, отеки и рассеянный взгляд. На втором снимке, сделанном через три года после отказа от спиртного, у автора поста более свежий цвет кожи и ясный взгляд, а отеки отсутствуют. «Я улыбаюсь при мысли о том, что у моего сына теперь мама со второго фото», — написала женщина.

В комментариях пользователи Reddit заявили, что picklesarelife1 стала выглядеть моложе. «Скажу от лица всех сыновей, чьи матери так и не расстались с бутылкой. Спасибо», «Я не пью уже восемь лет и могу заверить тебя, что самыми тяжелыми были первые два-три года. У тебя невероятная улыбка», «Я уже пятый день без алкоголя. В этот раз у меня получится. Ты молодец!» — обратились они к автору публикации.

Ранее пользователь Reddit рассказал о том, как сумел победить рак четвертой степени. Мужчина также опубликовал снимки, показывающие, как изменилась его внешность за четыре года.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости
    В России повысят пенсии дважды за 2025 и 2026 год в феврале и апреле. Сколько денег получат граждане?
    Профессор заявила о другой жизни в космосе
    Раскрыта позиция Киева и Запада по привлечению России к саммиту мира на Украине
    В России увеличат материнский капитал
    Женщина отказалась от алкоголя и показала перемены за три года
    В Британии обеспокоились нехваткой отходов для туалетной бумаги
    Стало известно о возможном объединении двух российских партий
    Стало известно о разногласиях Польши и Германии
    Пассажир самолета коснулся попутчицы босой ногой и прослыл в сети отвратительным
    В ЛНР рассказали об использовании ВСУ химических боеприпасов при ударе по ВС РФ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.