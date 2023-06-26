Мужчина победил рак четвертой степени и показал перемены за четыре года

Пользователь Reddit победил рак четвертой степени и показал изменения во внешности

Мужчина под ником Key_Chard3862 рассказал на Reddit, что победил рак четвертой степени, и показал перемены во внешности, произошедшие с ним за четыре года. Его публикация собрала больше 70 тысяч лайков.

По словам Key_Chard3862, в 2019 году ему диагностировали позднюю стадию холангиокарциномы — злокачественной опухоли желчных протоков. Ему удалили часть печени и провели ряд других процедур, но позднее выяснилось, что рак дал метастазы в легкие. Автору поста пришлось пройти химиотерапию, из-за которой он чувствовал себя очень плохо.

Спустя какое-то время в его мозгу также нашли и частично удалили опухоль, и чтобы избавиться от ее остатков, Key_Chard3862 проходил лучевую терапию. Однако уже в процессе врачи провели анализ и обнаружили, что пациенту подойдет иммуннотерапия. К ней решено было прибегнуть, чтобы избавиться от метастазов в легких, когда мужчина окончит курс лучевой терапии.

В феврале 2023 года Key_Chard3862 сообщили, что он полностью излечился. «И вот он я, спустя почти четыре года борьбы против рака, я процветаю. (...) Никогда не теряйте надежду и обязательно попробуйте все варианты, если вам диагностируют рак», — обратился автор к пользователям Reddit. Кроме того, мужчина показал фотографию, сделанную во время лечения в 2019 году, и недавний снимок. На первой фотографии он лежит на больничной койке и кажется изможденным, в то время как на второй выглядит довольным и бодрым.

Фото: @Key_Chard3862

Многие комментаторы порадовались за успех Key_Chard3862. «Я сейчас на стадии наблюдения после операции по удалению рака яичников. Твоя история вселяет надежду», «У меня тот же вид рака (...). Скрещиваю пальцы и надеюсь на такое же чудо, это реально дерьмовый вид онкологии», — написали другие пользователи.

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