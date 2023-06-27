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19:48, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о рубеже обороны вокруг Москвы во время мятежа

Президент Белоруссии Лукашенко: вокруг Москвы 24 июня был выстроен рубеж обороны
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Илья Питалев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Вокруг Москвы 24 июня, в день мятежа, был выстроен рубеж обороны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает BELTA.

По его словам, он торопился завершить переговоры, так как опасался, что если бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» дойдут до рубежа обороны, то прольется кровь.

«То есть они собрали прилично и в Кремле, и возле Кремля. Это было, я думаю, тысяч десять обороняющихся», — сообщил Лукашенко и добавил, что об этом его проинформировал президент России Владимир Путин.

Ранее президент Белоруссии раскрыл детали переговоров с поднявшим мятеж главой ЧВК Евгением Пригожиным. По его словам, он заявил бизнесмену, что президент России не станет с ним разговаривать, а министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова ЧВК не получит.

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    Варвара Кошечкина
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