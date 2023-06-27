Обстановку на территории Кремля перед выступлением Путина показали на видео

«Известия» показали обстановку на территории Кремля перед выступлением Путина

Обстановку на территории московского Кремля перед ожидаемым выступлением президента России Владимира Путина сняли на видео. Ролик опубликовали «Известия».

На снятых корреспондентом издания кадрах видно большое количество силовиков в форме и со знаменами подразделений, построенных в несколько коробок.

«Очень много силовиков: и МЧС, и полиция, и ОМОН, и ГИБДД, инспекторы», — сказал журналист.

27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к военнослужащим, обеспечивавшим порядок во время мятежа «Группы Вагнера».

