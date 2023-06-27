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13:47, 27 июня 2023Культура

Известный хореограф снова обвинил Майкла Джексона в педофилии

TMZ: хореограф Уэйд Робсон обвинил Майкла Джексона в педофилии

Фото: Taylor Jewell / Invision / AP

Известный хореограф Уэйд Робсон обвинил американского поп-певца Майкла Джексона в педофилии и снова подал в суд на корпорацию покойного артиста. Об этом сообщает TMZ.

Робсон утверждает, что когда он приехал в США из Австралии, будучи ребенком, Джексон подружился с ним и подверг его сексуальному насилию. Апелляционный суд Калифорнии принял его иск.

Отмечается, что в 2005 году, когда музыканта судили за растление другого мальчика, Робсон утверждал, что спал вместе с Джексоном в его постели, но между ними ничего не было. Он рассказал другую версию событий в 2013 году, когда подал первый иск против компании Джексона. Хореограф отметил, что дал ложные показания из-за «полной манипуляции и промывания мозгов».

В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором приводятся новые обвинения в педофилии в отношении Джексона. В картине свои истории рассказали Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак. Они утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны певца в знаменитом поместье.

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    Варвара Кошечкина
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