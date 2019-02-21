Культура
 
Последние новости
Союзники США отказались заменить американских военных в Сирии
В Венесуэле научат бизнес дружить с Россией
У Су-57 обнаружилось «лицо»
Определены нормы труда и отдыха для российских водителей
Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда
Участвовавшего в массовой драке дагестанского блогера заподозрили в терроризме
Роналду отреагировал на кричалки про неуплату налогов во время матча ЛЧ
Россияне пожаловались на зарплаты
Турист ударил жену на глазах у прохожих и стал фигурантом дела
Новости партнеров

Вышел трейлер документального фильма о педофилии Майкла Джексона

Перейти в «Мою Ленту»
HBO / YouTube

В сети появился трейлер документальной картины «Покидая Нетландию» (Leaving Neverland) о Майкле Джексоне, в которой рассказывается о педофилии и насилии музыканта над детьми. Видео опубликовано на YouTube-канале HBO.

Четырехчасовая лента, премьера которой состоялась на кинофестивале «Санденс» в январе, раскрывает историю двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны музыканта. По их словам, это произошло в особняке Джексона, который тот называл «Нетландия».

Ролик получил более семи тысяч дизлайков при 700 тысячах просмотров. После премьеры на «Санденсе» сообщалось, что родственники Джексона были разъярены содержанием фильма. Они подчеркнули, что в 2005 году в особняке артиста проходили тщательные проверки, после которых Джексона признали невиновным в растлении несовершеннолетних. Режиссер ленты Дэн Рид в ответ на реакцию критиков усомнился в том, что те смотрели его работу.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Режиссер фильма о педофилии Майкла Джексона прокомментировал нападки семьи певца
Родственников Майкла Джексона разъярил новый фильм о педофилии певца
Зрителей шокировали отвратительные факты о педофилии из фильма о Майкле Джексоне
Другие материалы рубрики
Культура00:04Сегодня

«Я хочу делать правду»

Он снял фильм о гастарбайтерах в России и получил приз в Каннах: Сергей Дворцевой об «Айке»
19:0020 февраля

Леди Гага разорвала помолвку

12:5820 февраля

Путин даст денег на культуру в регионах

12:1220 февраля

Макаревич предложил «убрать ментов от молодежной культуры»

Культура00:0119 февраля
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе

«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»

Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
17:3419 февраля

Фестиваль Signal объявил первых хедлайнеров

22:0620 февраля

Подписанную Горбачевым просьбу о прощении продали за 12 миллионов рублей

17:0719 февраля

В клубе Gazgolder состоится экспериментальная рейв-вечеринка TEST 7

Культура00:0117 февраля
«Усатая Джоконда» Марселя Дюшана

«В этом не было ничего непристойного»

Он изображал трансвестита, восхищался писсуарами и изменил мир
07:1420 февраля

Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность

17:3920 февраля

Макаревич обнаружил на Земле еще больше идиотов

19:4419 февраля

Умер режиссер фильма «Пядь земли»

Россия
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Россиянин пошел на ограбление банка ради погашения кредита
Путин объяснил демонстрацию ракет во время прошлогоднего послания
Все материалы
Мир
«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»
Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
Союзники США отказались заменить американских военных в Сирии
Неизвестные напали на консульство Венесуэлы
Военный атташе Венесуэлы в ООН поддержал оппозицию
Американскую жену боевика ИГ отказались пускать домой
«Угроза не исчезла»
 
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Порошенко снова предупредил о возможной войне с Россией
Эстония начала подготовку к войне
Застрявших в Южной Осетии грузин привили и выпустили
Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине
На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»
МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков
Все материалы
Экономика
Болезни роста
Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными
«Почему не болит голова у фермера?»
Сельхозкооперативы имеют все шансы объединить индивидуальные хозяйства
Германия научит Россию собирать мусор
Австрия назвала преимущество «Северного потока-2» перед американским газом
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Бизнес-навигатор МСП занял первое место на конкурсе «Золотой сайт»
Торговые сети предупредили о перебоях с поставками молока
Все материалы
Силовые структуры
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Банда Цапков выплатила потерпевшим в сто раз меньше положенного
Националист Демушкин досрочно вышел из колонии
Арестанты в российских СИЗО оказались забыты следователями
Самосуд родителей школьников над пятиклассником-хулиганом обернулся делом
Все материалы
Наука и техника
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
У Су-57 обнаружилось «лицо»
Назван легкий способ предотвратить смертоносную болезнь мозга
Израиль показал «могильщика» С-300 и С-400
Все материалы
Спорт
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Жена Кокорина оценила влияние СИЗО на мужа
Роналду отреагировал на кричалки про неуплату налогов во время матча ЛЧ
Нурмагомедов призвал бывшего чемпиона UFC Сен-Пьера устроить бой
Роналду вернулся в Мадрид в составе «Ювентуса» и проиграл в Лиге чемпионов
Жена Кокорина высказалась о «порке» сидящего в СИЗО мужа
Американец пообещал пощадить «орешки» российского бойца ММА
Все материалы
Культура
«Я хочу делать правду»
Он снял фильм о гастарбайтерах в России и получил приз в Каннах: Сергей Дворцевой об «Айке»
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
Леди Гага разорвала помолвку
Вышел трейлер документального фильма о педофилии Майкла Джексона
Макаревич предложил «убрать ментов от молодежной культуры»
Подписанную Горбачевым просьбу о прощении продали за 12 миллионов рублей
Все материалы
Интернет и СМИ
«Там актеры и спецэффекты. Они ненастоящие»
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
Опальный знаток «Что? Где? Когда?» рассказал об интригах за кадром шоу
Дедушка создал свод правил для будущего кавалера внучки и насмешил ее
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
Люди из разных стран массово сознались в отвратительных вкусовых предпочтениях
Москвич с «демонически черным» глазом рассказал о комплексах и получил похвалу
Все материалы
Ценности
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Для российских военных создали новый телефон
Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда
Обвиненная в мошенничестве Ким Кардашьян оправдалась
Бренд пристыдили за «нездоровую» внешность модели в рекламе
Все материалы
Путешествия
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
Австралийский пилот заскучал и нарисовал в воздухе пенисы
Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра
Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах
Стеклянная дверь в душе отеля внезапно разлетелась на осколки и изрезала туриста
Все материалы
Из жизни
«Часто слышу, что Путин — их кумир»
История россиянина о жизни в Японии
Муж убил жену за отказ увеличить грудь
Яркий экран смартфона «выжег» в глазах девушки 500 отверстий
Вымершая более сотни лет назад черепаха обнаружена живой
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Девять тысяч полуголых мужчин схлестнулись за право потрогать «бога»
Все материалы
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
История пикапов Mitsubishi
От трехколесок до «куриного налога»
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
Kia сделает вседорожный Ceed
До России добралась обновленная Suzuki Vitara и подорожала
Renault показала фотографии обновленного «Дастера» для России
Все материалы
Дом
Пора сдаваться
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Москвичи ринулись скупать офисы
Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге
Путин предложил новые льготы по налогу на недвижимость
Новая Москва останется без новых новостроек на пять лет
Все материалы