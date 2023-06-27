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10:54, 27 июня 2023Из жизни

Женщина похитила бывшего возлюбленного и отняла у него два миллиона рублей

News9Live: женщина из Индии похитила бывшего и отняла у него миллионы рупий

Фото: Emiliano Vittoriosi / Unsplash

Жительница Индии с родственниками похитила бывшего бойфренда и отняла у него 2,1 миллиона рупий (2,1 миллиона рублей). Об этом сообщает News9Live.

IT-специалист из города Бангалор, штат Карнатака, Виджай Сингх познакомился с Бхаваной Редди в 2021 году. Между молодыми людьми завязался роман, и они даже собирались пожениться, но отец девушки попросил отсрочить свадьбу на полтора года, чтобы хорошо к ней подготовиться. Однако к лету 2023-го отношения между Сингхом и Редди расстроились.

Тем не мене, бывшая возлюбленная и ее семейство решили не отпускать мужчину просто так. По данным следствия, родственник женщины по имени Пулла заманил Сингха 16 июня на праздник к себе домой в город Проддатур, штат Андхра-Прадеш. На второй день праздника в дом явилась Бхавана, устроила скандал и заявила, что Сингх должен немедленной дать ей три миллиона рупий (более трех миллионов рублей). Кроме того, она потребовала, чтобы мужчина никогда никому не рассказывал об их связи.

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Когда Сингх признался, что у него есть только 800 тысяч, женщина при поддержке родственников потребовала, чтобы он оформил кредит через интернет и перечислил деньги ее семье. В итоге полтора миллионов рупий были переведены на счет дяди индианки, а 500 тысяч — Пулле Редди. Еще по 50 тысяч получили двое сообщников последнего. Кроме того, прежде чем скрыться они отобрали у Сингха золотую цепочку, ноутбук и iPhone.

После этого женщина отвезла бывшего бойфренда на машине в район города Бангалор и высадила на дороге. Сингх сразу же обратился в полицию. 19 июня Бхавана и Пулла Редди были арестованы.

Ранее сообщалось, что житель Индии набросился на бывшую возлюбленную, которая отказалась выходить за него замуж. Пара из Нью-Дели встречалась четыре года, однако незадолго до происшествия девушка решила разорвать отношения.

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    Никита Савин
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