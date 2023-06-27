Столтенбергу на год продлят срок пребывания на посту генсека НАТО

Euractiv: в НАТО заявили о планах на год продлить пребывание Столтенберга на посту генсека

Срок пребывания на посту генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга планируется продлить на год. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

«Коней на переправе не меняют», — заявил высокопоставленный представитель дипломатической службы НАТО. По его словам, Столтенберг доказал свою способность быть эффективным руководителем альянса в кризисные периоды.

В НАТО также указали, что соответствующее решение позволит Западу сосредоточить усилия на финансовой и военной поддержке Украины, избегая дискуссий внутри блока о назначении преемника Столтенберга на посту генсека.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО и заявил, что не будет занимать этот пост. По словам министра, США при президенте Джо Байдене хотели бы, чтобы Столтенберг остался на своей должности, отложив решение о преемнике до следующего года.