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16:31, 27 июня 2023Мир

Столтенбергу на год продлят срок пребывания на посту генсека НАТО

Euractiv: в НАТО заявили о планах на год продлить пребывание Столтенберга на посту генсека

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Срок пребывания на посту генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга планируется продлить на год. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

«Коней на переправе не меняют», — заявил высокопоставленный представитель дипломатической службы НАТО. По его словам, Столтенберг доказал свою способность быть эффективным руководителем альянса в кризисные периоды.

В НАТО также указали, что соответствующее решение позволит Западу сосредоточить усилия на финансовой и военной поддержке Украины, избегая дискуссий внутри блока о назначении преемника Столтенберга на посту генсека.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО и заявил, что не будет занимать этот пост. По словам министра, США при президенте Джо Байдене хотели бы, чтобы Столтенберг остался на своей должности, отложив решение о преемнике до следующего года.

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    Глеб Бажуткин
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