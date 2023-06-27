Назван способ считать иностранный софт российской разработкой

АРПП: рассматриваемый Госдумой законопроект позволит считать иностранный софт российским

Проект изменения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который в настоящее время рассматривается в Госдуме, может ухудшить положение российских IT-компаний. В текущей редакции он дает способ включать в реестр отечественного программного обеспечения продукты иностранного производства. Об этом говорится в письме Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) главе Минцифры Максуту Шадаеву, пишет РБК.

Реестр российского софта, решениями которого должны в приоритетном порядке пользоваться государственные органы и госкомпании, появился в 2016 году. Предполагается, что в 2025-м на продукты из него перейдут владельцы критической информационной инфраструктуры (банки, энергетические и телекоммуникационные компании, сети связи и многое другое).

Российские разработчики, чьи продукты попали в список, могут, помимо гарантий заказа, претендовать на налоговые льготы. В связи с этим наличие в реестре зарубежных решений угрожает их доходам и стабильности их финансового положения.

Вызывавший возражение бизнеса законопроект внесен в Госдуму в феврале. Он предлагает исключить норму, в соответствии с которой в реестр могут попасть только компании с долей российских бенефициаров более 50 процентов.

Его авторы указывают, что зачастую серьезная доля акций российских компаний находятся в свободном обращении, а значит им, несмотря на полный контроль над продуктом, закрыта дорога в реестр. Для решения проблемы предложено заменить понятие «участие» на «контроль», а для дополнительной защиты дать право правительству устанавливать иные требования.

Вместе с тем в АРПП отмечают, что формулировки дают возможность иностранным компаниям создать российскую «дочку» и оформить на нее передачу прав, а затем уже провести продукт в реестр. Эксперты признают обоснованность опасений ассоциации. Директор по работе с госорганами ГК «Протей» Анна Гридякина пояснила, что изменения потенциально упраздняют процедуру проверок в реестре и снимают требования контроля.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин предложил ввести специальный сбор для компаний, которые используют иностранное программное обеспечение, чтобы у тех была мотивация переходить на отечественные решения. По его мнению, собранные деньги можно будет отдавать отечественным разработчикам в виде грантовой поддержки.