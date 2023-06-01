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13:59, 1 июня 2023Экономика

С российских компаний захотели собирать деньги за использование иностранного ПО

Премьер Мишустин предложил собирать деньги с компаний за использование иностранного софта

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава правительства России Михаил Мишустин предложил ввести специальный сбор для компаний, которые используют иностранное программное обеспечение (ПО), чтобы у тех была мотивация переходить на отечественные решения. Об этом премьер заявил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), передает ТАСС.

По его словам, половину собранной таким образом суммы будут направлять на грантовую поддержку российских IT-компаний. Остаток от отчислений поможет сформировать залоговую массу для льготного кредитования отрасли.

Мишустин отметил, что в целом промышленность взяла уверенный курс на внедрение российского софта, спрос по некоторым продуктам вырос в десятки раз, но в ряде отраслей работа по замещению не началась до сих пор. Он призвал компании активнее работать в этом направлении, потому что «отсидеться не получится».

Также премьер рассказал, что численность российских программистов за прошлый год выросла на 13 процентов, до 740 тысяч человек. Объем реализации услуг отечественных IT-компаний за тот же период увеличился на четверть, до 2,2 триллиона рублей.

Ранее представители топливно-энергетического комплекса России обратились к правительству с просьбой пересмотреть сроки перехода на отечественное ПО, потому что текущие цели чреваты миллиардными потерями и энергодефицитом.

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До этого разработчик решений для кибербезопасности «СерчИнформ» выяснил, что российские компании не смогли перейти на отечественные системы управления базами данных. Среди системообразующих предприятий и организаций критической информационной инфраструктуры с их интеграцией справились только 3 и 1,7 процента соответственно, а большинство даже не планируют начинать.

При этом компании начинают беспокоиться по поводу роста цен на российское ПО. По данным «Коммерсанта», заказчики требуют ограничить максимальный рост стоимости решений, поскольку не имеют возможностей платить такие суммы.

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    Платон Щукин
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