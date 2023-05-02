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08:39, 2 мая 2023Экономика

Российских разработчиков софта обяжут добровольно придержать рост цен

«Ъ»: в мае разработчики ПО подпишут согласованную с Минцифры хартию о сдерживании цен

Фото: Unsplash

До конца мая Минцифры и российские разработчики программного обеспечения (ПО) должны подписать хартию о добровольном сдерживании роста цен на уровне 15 процентов плюс официальная инфляция от Росстата по итогам года. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, в официальных комментариях участники рынка поддерживают согласованный с правительством документ, но в частных разговорах резко критикуют его. По словам источников «Ъ», обязательство замедлит выпуск новых продуктов.

На ограничениях настаивали в первую очередь крупные заказчики софта. Ранее они вложились в зарубежные решение и теперь не могут переплачивать за российские разработки, которые к тому же не всегда предоставляют сравнимый функционал.

В число авторов документа вошли крупные отраслевые организации — «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другие. В хартии будет сказано, что компании согласятся ограничить свои доходы в условиях «стоящей перед государством, экономикой и IT-отраслью задачи достижения национального цифрового суверенитета».

Если бы ограничение действовало в 2022 году, то цены на отечественное ПО выросли бы не более чем на 27 процентов. Потребители софта утверждают, что вместо этого разработчики подняли цены на 30-50 процентов в год. Сами софтверные компании также отчитывались о кратном росте выручки.

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Один из собеседников издания указал, что развивать продукты в новых условиях станет труднее. Другие источники в отрасли утверждают, что чиновники продвигают инициативу под давлением госкомпаний, несмотря на противодействие рынка.

Ранее представители топливно-энергетического комплекса России обратились к правительству с просьбой пересмотреть сроки перехода на отечественное ПО, потому что лишение компаний иностранного софта чревато миллиардными потерями и энергодефицитом.

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Платон Щукин
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