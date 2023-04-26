Российские энергетики попросили не лишать их иностранного софта

«Ъ»: ТЭК просит пересмотреть сроки перехода на российский софт из-за угрозы энергодефицита

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России обратился к правительству с просьбой пересмотреть сроки перехода на отечественное программное обеспечение (ПО), потому что лишение компаний иностранного софта чревато миллиардными потерями и энергодефицитом. Об этом ссылкой на протокол совещания комиссии Госсовета по энергетике от 1 марта пишет «Коммерсантъ».

В соответствии с указом президента страны Владимира Путина, подписанным в марте прошлого года, на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым относятся предприятия ТЭК, использовать иностранное ПО запрещено с 2025 года, а программно-аппаратные комплексы (ПАК) — с 2026-го.

В Минэнерго считают, что выполнить эти требования фактически невозможно. Для перехода придется вывести из эксплуатации первичное оборудование (генераторы, трансформаторы) на срок от двух до шести месяцев, что грозит нехваткой энергии.

По оценке «Россетей», запрет на использование иностранного софта обойдется ТЭКу в 280 миллиардов рублей. А Минэнерго указывает, что в настоящее время операционная система Windows лежит в основе всего ПО и ПАК собственной разработки, то есть в случае отказа от нее полностью переписывать придется даже имеющиеся решения.

По итогам совещания комиссия предложила продлить сроки импортозамещения, а Минфину — обеспечить расходы на планируемые мероприятия через выделение средств из бюджета. Кроме того, в правительстве хотели бы с 2024 года включить компенсацию затрат энергетиков на замену автоматизированных систем управления (АСУ) в цену конкурентного отбора мощности, то есть переложить часть затрат на промышленных потребителей энергии.

В энергокомпании «Т Плюс» отметили, что в настоящее время на рынке нет отечественных производителей ПАК и ПО с опытом обслуживания газотурбинных установок. Директор центра цифровых технологий АО «Моделирование и цифровые двойники» Андрей Крылов добавил, что в АСУ заложен большой комплекс управляющих алгоритмов, их перенос на другую программно-аппаратную базу требует полного перепроектирования или индивидуальной разработки с «нуля», что потребует не только времени и существенных денежных затрат, но и полной остановки производства.

Ранее ассоциация «Отечественный софт» попросила власти не допустить принудительного лицензирования зарубежного программного обеспечения для инженеров, чтобы заставить компании использовать российское ПО. Однако эксперты отмечают, что предложенные альтернативы не могут закрыть все потребности сложного наукоемкого машиностроения, комплексной замены западным решения нет.