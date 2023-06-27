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18:04, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил об отказе Пригожина от требования «отдать Шойгу и Герасимова»

Лукашенко заявил об отказе Евгения Пригожина от требования «отдать Шойгу и Герасимова»
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от своего требования о выдаче ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова. Об этом глава государства сообщил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу ВС республики, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что Пригожин отказался от своих первоначальных требований после нескольких раундов переговоров. «Он мне сказал: "Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента [России Владимира Путина], чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречи даже просить не буду". Я говорю: "Ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое"», — рассказал глава республики.

Ранее Лукашенко высказался о работе Шойгу. При этом президент предположил, что мятеж Пригожина спровоцировала конкуренция между армией и ЧВК, а «межличностный конфликт между известными людьми перерос в эту драку». Он также призвал «не делать героев» из него, Путина или Пригожина, поскольку ситуацию с конфликтом «прошлепали».

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    Георгий Нестеров
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