Лукашенко заступился за Шойгу

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что знает, как работает Шойгу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о работе занимающего пост министра обороны Сергея Шойгу. Слова белорусского лидера передает агентство БЕЛТА.

«Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют», — заявил он во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, в ходе которой раскрыл подробности состоявшихся 24 июня переговоров с руководителем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Комментируя мятеж, глава государства высказал предположение о том, что его спровоцировала конкуренция между армией и ЧВК: по его словам, «межличностный конфликт между известными людьми перерос в эту драку».

Ранее Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК «Вагнер» приехал в республику.

О начале мятежа ЧВК «Вагнер» стало известно в ночь на 24 июля. Пригожин заявил, что российские войска якобы обстреляли позиции бойцов ЧВК в тылу. Позже вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а также выдвинулись колоннами в сторону Москвы.

В тот же день пресс-служба Лукашенко сообщила, что белорусский президент провел переговоры с Пригожиным. По их итогу глава ЧВК принял решение вернуться в тыловые лагеря.