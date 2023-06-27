Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК «Вагнер» приехал в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в республику. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (ЧВК "Вагнер" — прим. «Ленты.ру») счет», — заявил он.

По словам Лукашенко, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что такое подразделение, как ЧВК «Вагнер», не помешало бы и Минску. «Я согласен. Разговаривай с ними», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что предполагаемый бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском.