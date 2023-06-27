Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:48, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК «Вагнер» приехал в Белоруссию

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в республику. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (ЧВК "Вагнер" — прим. «Ленты.ру») счет», — заявил он.

По словам Лукашенко, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что такое подразделение, как ЧВК «Вагнер», не помешало бы и Минску. «Я согласен. Разговаривай с ними», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что предполагаемый бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко рассказал об оценке Путиным дел на фронте
    Древняя акула мегалодон оказалась теплокровной
    Жители Южной Кореи помолодеют на один или два года за день
    Россиян призвали отказаться от трех продуктов в жару
    Парень сбрил волосы и брови в прямом эфире ради денег и остался ни с чем
    Шакира узнала об изменах Жерара Пике из СМИ
    Лукашенко заступился за Шойгу
    Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию
    Показ Marc Jacobs сравнили с мятежом ЧВК «Вагнер»
    Путин назвал расходы бюджета на содержание ЧВК «Вагнер»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.