Предполагаемый самолет Пригожина приземлился в Белоруссии

«Белорусский гаюн»: предполагаемый бизнес-джет Пригожина приземлился под Минском

Предполагаемый бизнес-джет основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Об этом сообщает Telegram-канал «Белорусский гаюн».

Предполагаемый самолет Пригожина прилетел в Белоруссию в 7:40. Отмечается, что в 7:58 на военном аэродроме приземлился еще один бизнес-джет BAe 125-800B с номером RA-02878, вылетевший из Санкт-Петербурга.

Кому именно принадлежит самолет RA-02795 — неизвестно, однако с 2019 года он находится под санкциями США из-за связи с основателем ЧВК «Вагнер». Сам Пригожин эту связь отрицал.

23 июня Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил уничтожить всех, кто станет на пути ЧВК, а позже его бойцы заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону. Несколько колонн вооруженных вагнеровцев выдвинулись в сторону Москвы.

24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Пригожин принял решение развернуть колонны и вернуться в тыловые лагеря. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава ЧВК уедет в Белоруссию, а его и бойцов «Вагнера» не будут преследовать из-за боевых заслуг.