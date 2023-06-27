Песков прокомментировал слухи о прибытии Пригожина в Белоруссию

Песков заявил, что не располагает данными о прибытии Пригожина в Белоруссию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о прибытии основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию. По словам представителя Кремля, у него нет данных о местоположении главы ЧВК. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не располагаю никакими данными и ничего не могу сказать», — заявил Песков.

Ранее Telegram-канал «Белорусский гаюн» сообщил, что предполагаемый частный самолет Пригожина Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 приземлился на военном аэродроме Мачулищи под Минском.