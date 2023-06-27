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13:04, 27 июня 2023Бывший СССР

Песков не стал комментировать оценку Лукашенко мятежа в России

Представитель Кремля Песков не стал комментировать оценку Лукашенко мятежа в России

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать оценку главы Белоруссии Александра Лукашенко мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС.

«Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Президент [Владимир Путин] буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса», — сказал Песков. Он также отметил, что усилия Путина по урегулированию ситуации и недопущению худшего развития событий стали главными мерами.

Ранее Лукашенко в ходе вручения генеральских погон в республике призвал не делать героев из него самого, президента России и Пригожина, поскольку ситуация была ими упущена.

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    Алевтина Запольская
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