Пленный боец ВСУ раскрыл подробности похорон сослуживцев в окопах

Пленный боец ВСУ: убитых солдат не вывозят с поля боя и присыпают землей в окопах

Убитых украинских военных не вывозят с поля боя, а просто присыпают землей в окопах. Об этом рассказал попавший в плен к российским бойцам солдат третьего батальона 65-й бригады Виктор Поплавский. Его слова приводит РИА Новости.

Также пленный отметил, что раненых бойцов приходится несколько часов нести на руках из-за серьезных проблем с эвакуацией. «В нашем подразделении это не налажено вообще. Некоторые убитые там лежат до сих пор, с начала штурма. Первичный штурм когда начался, я знаю точно, там три человека лежат», — рассказал Поплавский, указав, что тела уже разлагаются.

Также Поплавский пожаловался на оснащение его бригады вооружением: практически все старого образца. При этом пленный добавил, что в соседней бригаде были новые американские винтовки М-16 и более современная техника. «Количественный состав малый, и моральный дух такой же… Может, кто-то верит в то, что мы удержим тот рубеж, который держим… Но я не могу быть в этом уверенным. То, что мы "продавим" — не верю в это, я видел реальную ситуацию», — резюмировал собеседник агентства.