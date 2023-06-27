Пленный медик рассказал о занижении командованием потерь ВСУ

Пленный медик Дейнис: реальные потери Киева в три-четыре раза выше озвучиваемых

Пленный медик 65-й бригады третьего батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Дейнис рассказал РИА Новости, что реальные потери Киева гораздо выше, чем озвучивает командование.

По его словам, потери на фронте в три-четыре раза выше, чем указывается в сводках. «Тем более сейчас. Мы были в обороне, и у нас не было таких потерь в нашем батальоне и взводе. А этот год вообще. Прямо чистка», — поделился он.

Дейнис отметил, что имеющиеся в распоряжении батальона две бронированные эвакуационные машины исчезли, а другой спецтехники для эвакуации раненных и убитых не было. Он добавил, что его с сослуживцами взяли в плен бойцы батальона «Ахмат», сопротивления они не оказали.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что украинские военные в последнее время стали намного чаще сдаваться в плен российским силам. Такие изменения он объяснил тем, что до бойцов ВСУ все больше доходит информации о снисходительном отношении российских сил к тем, кто сдается.