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18:45, 27 июня 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского раскритиковали заявление премьера Венгрии об Украине

Михаил Подоляк обвинил премьера Венгрии в оскорблении своей страны заявлением об Украине

Фото: Vadim Ghirda / AP

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об Украине. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

По его мнению, отказом признать Украину суверенным государством венгерский премьер оскорбил собственную страну. «Вопрос в том, насколько субъектным является сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго придерживаясь… пропагандистских мифов... И насколько же надо не уважать Венгрию, чтобы так цинично втоптать репутацию собственной страны в историческую грязь», — заявил Подоляк.

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    Георгий Нестеров
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