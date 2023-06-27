В офисе Зеленского раскритиковали заявление премьера Венгрии об Украине

Михаил Подоляк обвинил премьера Венгрии в оскорблении своей страны заявлением об Украине

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскритиковал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об Украине. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

По его мнению, отказом признать Украину суверенным государством венгерский премьер оскорбил собственную страну. «Вопрос в том, насколько субъектным является сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго придерживаясь… пропагандистских мифов... И насколько же надо не уважать Венгрию, чтобы так цинично втоптать репутацию собственной страны в историческую грязь», — заявил Подоляк.