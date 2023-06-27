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12:46, 27 июня 2023Мир

Орбан назвал Украину несуверенной страной

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина больше не суверенное государство

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина больше не суверенное государство. Его слова приводит Die Welt.

По словам политика, у Украины нет ни денег, ни оружия, страна может участвовать в боевых действиях только благодаря поддержке западных стран. «США решают, когда наступит мир», — отметил он.

Комментируя решение Международного уголовного суда, премьер-министр подчеркнул, что не считает президента России Владимира Путина военным преступником. По его словам, чтобы добиться перемирия, необходимо убедить участников конфликта сесть за стол переговоров.

«Для переговоров нам нужны главы делегаций. Кто будет их вести, если не лидеры участвующих стран?», — отметил Орбан.

Также в беседе с журналистами премьер заявил, что западные санкции не только не смогли поставить Россию на колени, но и не сыграли положительную роль в мирном урегулировании украинского конфликта, как на то изначально рассчитывал Евросоюз.

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