Орбан признал полную неэффективность западных санкций

Премьер Венгрии Орбан: санкции не смогли поставить Россию на колени, как того хотел ЕС

Западные санкции не только не смогли поставить Россию на колени, но и не смогли сыграть положительную роль в мирном урегулировании украинского конфликта, как того изначально хотел ЕС. Полную неэффективность санкций ЕС признал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

«Санкции не удались. Я удивлен, что [в ЕС] <...> оказались не способны разработать их адекватно. ЕС не удалось ни "поставить Россию на колени", ни добиться мира на Украине. Ничего из этого не произошло», — заявил политик.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европе грозит самая настоящая катастрофа, так как там все еще продолжается военный психоз из-за украинского конфликта.

Венгрия продолжает настаивать на немедленном прекращении огня на Украине. Кроме того, правительство призывает политиков, замешанных в конфликте, сесть за стол переговоров. Ранее, в частности, Орбан заявлял, что, помимо военной и экономической поддержки Украины, ЕС важно выделять деньги и на евроинтеграцию балканских стран. Венгрия высказывается за включение в состав ЕС как Балкан, так и Боснии и Герцеговины.

