Сбежавшего из спецприемника россиянина задержали

Под Красноярском задержали сбежавшего из спецприемника 33-летнего мужчину

В Красноярском крае задержали 33-летнего мужчину, сбежавшего из спецприемника. Об этом сообщает издание Baza.

По его данным, мужчине удалось погулять на свободе всего несколько часов. Теперь против него могут возбудить новое дело за побег.

Ранее стало известно, что россиянина задержали 20 июня за несоблюдение ограничений при административном надзоре. Отмечается, что он недавно освободился из колонии и обязан был до 2030 года соблюдать ряд правил. За нарушение его на 10 дней поместили в спецприемник. Он провел там лишь шесть дней, а на седьмой сбежал.

Выяснилось, что мужчина неделю делал подкоп под трехметровым забором. Для этого он выбрал потайное место за мусорным баком.