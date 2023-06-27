Силовики начали розыск сбежавшего из спецприемника 34-летнего россиянина

Под Красноярском из спецприемника сбежал арестованный мужчина, он сделал подкоп

В Красноярском крае из спецприемника сбежал 34-летний местный житель, силовики начали его розыск Об этом сообщает издание Baza.

По данным канала, россиянина задержали 20 июня за за несоблюдение ограничений при административном надзоре. Отмечается, что он недавно освободился из колонии и обязан был до 2030 года соблюдать ряд правил. За нарушение его на 10 дней поместили в спецприемник. Он провел там лишь шесть дней, а на седьмой сбежал.

Выяснилось, что мужчина неделю делал подкоп под трехметровым забором. Для этого он выбрал потайное место за мусорным баком. Сейчас 50 силовиков ищут фигуранта.

Ранее стало известно, что в Краснодаре из колонии-поселения сбежал осужденный за кражу житель Белоруссии.

