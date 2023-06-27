Процесс люстрации чиновников начался в Польше

Под процесс люстрации в Польше могут попасть 40 тысяч человек

В Польше начался процесс люстрации, под который могут попасть около 40 тысяч человек. Как уточняет РИА Новости, изменения в законе «О государственной службе» уже вступили в силу.

Отмечается, что внесенные в закон поправки вводят запрет на трудоустройство на госслужбу и в госучреждения бывших офицеров и сотрудников органов безопасности Польской народной республики.

Изменения в законе запрещают трудоустройство лиц, которые работали или служили в органах государственной безопасности в 1944-1990 годах или были сотрудниками этих органов. Кроме того, поправки обязывают прекратить трудовые отношения с такими гражданами.

