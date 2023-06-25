В Польше назвали русофобию попыткой власти отвлечь внимание от кризиса в стране

Польское издание NDP рассказало, как власти скрывают от граждан кризис благодаря русофобии

В Польше заявили об использовании правительством русофобской риторики ради отвлечения внимания от кризиса в стране. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Польское издание отмечает, что все СМИ пишут об ужасающей, умирающей России, чтобы навязывать населению пропаганду и скрывать от него вызванный помощью Украине экономический кризис, который уже привел к падению уровня жизни. Картина «загнивающей России» помогает польскому правительству избегать народных волнений, отмечает СМИ.

На территории страны находится около полутора миллионов беженцев с Украины, лишь малая часть которых собирается вернуться после окончания боевых действий домой. Польша входит в тройку стран, которые больше всего помогают Украине.

23 июня сообщалось, что Евросоюз решил увеличить Европейский фонд мира для военной помощи Украине на 3,5 млрд евро.