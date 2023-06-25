Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 25 июня 2023Мир

В Польше назвали русофобию попыткой власти отвлечь внимание от кризиса в стране

Польское издание NDP рассказало, как власти скрывают от граждан кризис благодаря русофобии

Фото: Issei Kato / Reuters

В Польше заявили об использовании правительством русофобской риторики ради отвлечения внимания от кризиса в стране. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

Польское издание отмечает, что все СМИ пишут об ужасающей, умирающей России, чтобы навязывать населению пропаганду и скрывать от него вызванный помощью Украине экономический кризис, который уже привел к падению уровня жизни. Картина «загнивающей России» помогает польскому правительству избегать народных волнений, отмечает СМИ.

На территории страны находится около полутора миллионов беженцев с Украины, лишь малая часть которых собирается вернуться после окончания боевых действий домой. Польша входит в тройку стран, которые больше всего помогают Украине.

23 июня сообщалось, что Евросоюз решил увеличить Европейский фонд мира для военной помощи Украине на 3,5 млрд евро.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости
    В Луганске прогремел мощный взрыв
    Москвичи назвали отличия советских выпускников от современных
    На Украине контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане
    В Болгарии сгорел склад поставлявшего Украине оружие бизнесмена
    Названы самые популярные у россиян автомобили с пробегом
    В Польше назвали русофобию попыткой власти отвлечь внимание от кризиса в стране
    Раскрыты последствия прохождения колонны ЧВК «Вагнер» в Воронежской области
    Между властями США и ОАЭ возник серьезный раскол
    Многокилометровая пробка в Подмосковье попала на видео
    В КНР высказались о необходимости защищать общие интересы с Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.