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13:38, 23 июня 2023Мир

ЕС решил выделить 3,5 миллиарда евро на военную помощь Украине

Евросоюз решил увеличить Европейский фонд мира для военной помощи Украине на 3,5 млрд евро

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Страны-члены Евросоюза (ЕС) решили увеличить Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, несмотря на попытки Венгрии блокировать эти переводы. О решении ЕС выделить дополнительные средства Киеву сообщает Bloomberg.

В данный момент бюджет Европейского фонда мира составляет 7,9 миллиарда и будет увеличен почти на 50 процентов. Он возмещает правительствам членов ЕС расходы на военные поставки на Украину, а также используется для поддержки других стран.

Сообщается, что послы стран ЕС согласились с этой мерой, и министры иностранных дел блока намерены подписать соответствующие соглашения 26 июня.

Ранее власти Венгрии заблокировали выделение Киеву транша из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро. Отмечается, что Будапешт потребовал, чтобы в будущем фонд играл глобальную роль, а не использовался только для вооружения Украины.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика не снимет вето на выделение денег Киеву из Европейского фонда мира, пока венгерский банк ОТР не исключат из украинского списка «спонсоров войны».

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    Семен Александров
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