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18:08, 27 июня 2023Силовые структуры

Экс-полицейского осудили на 11 лет за получение взяток в виде дисков для машины

В Москве экс-полицейского осудили на 11 лет за получение взяток в виде дисков для машины

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего полицейского по делу о получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным ведомства, фигурант, занимая должность начальника одного из подразделений органов внутренних дел в Подмосковье, получал взятки от двух россиян в виде денег и дисков колес для автомобилей. Сумма незаконного вознаграждения составила 1,3 миллиона рублей.

В ходе расследования дела было проведено 30 допросов и очных ставок. Один из взяткодателей получил три года условно.

Ранее сообщалось, что в Сочи суд дал двоим экс-полицейским по семь лет колонии за взятку от продавца сахарной ваты.

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