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10:21, 27 июня 2023Наука и техника

Определена самая удобная ОС для смартфонов

Green Smartphones: Android оказалась более интутивно понятной ОС, чем iOS

Фото: Егор Вихрев / Unsplash

Пользователи смартфоны посчитали операционную систему от Google удобнее, чем iOS. Об этом сообщается в исследовании компании Green Smartphones.

Специалисты агентства определили, какая ОС считается среди пользователей наиболее интуитивно удобной на основе статистики поисковых запросов в Google. Авторы выяснили, что в среднем владельцы iPhone и пользователи iOS чаще обращаются за помощью для разъяснения тех или иных функций устройства.

Составители отчета проанализировали количество связанных с гаджетами запросов в месяц. Выяснилось, что, например, вопрос «как сделать запись экрана» пользователи смартфонов на Android задают 24 тысячи раз, iOS — 84 тысячи раз, «как восстановить заводские настройки» — 8,4 тысячи против 61 тысячи, «как записать телефонный звонок» — 12 тысяч против 28 тысяч, «как выполнить обновление устройства» — 3 тысячи против 13 тысяч соответственно.

На основе этих данных специалисты Green Smartphones заключили, что Android примерно на 58 процентов удобнее, чем iOS. При этом чаще владельцы Android называют главным достоинством экосистемы высокую гибкость, а пользователи iPhone — длительный срок поддержки обновлениями.

Ранее представители компании SellCell заявили, что iPhone 8, 8 Plus и X можно выгодно продать до начала осени. Авторы отчеты отметили, что это связано с тем, что смартфоны не получат поддержку iOS 17 и их цена будет постепенно снижаться.

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    Андрей Ставицкий
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