Госдума приняла новые правила получения водительских прав

Госдума в третьем чтении приняла новые правила получения водительских прав

Госдума в третьем чтении приняла закон о новых правилах получения водительских прав. Об этом сообщает РБК.

Принятый закон предполагает внесение изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Из текста документа следует, что в России будут признавать недействительными национальные и международные водительские удостоверения по истечении одного года со дня легализации в стране, то есть со дня получения вида на жительства или статуса гражданина.

Водителям, в частности, придется заменить иностранные права, которые были оформлены за границей во время длительного пребывания там. Чтобы получить российский документ, нужно будет сдать теоретический экзамен и предоставить справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

При этом жителям Белоруссии не придется менять водительское удостоверение в случае, если они больше года назад стали гражданами России или получили ВНЖ. А сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также члены их семей смогут поменять национальные права на российские без экзаменов и справок.

Законопроект, который меняет систему получения водительских прав в России, правительство внесло в Госдуму в 2022 году. В ноябре он был принят в первом чтении, 22 июня 2023 года — во втором.

Ранее в России запустили новую функцию для российских водителей — в приложении «Госуслуги Авто» появилась цифровая копия водительского удостоверения, которую можно предъявить сотрудникам Госавтоинспекции для проверки.