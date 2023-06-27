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00:21, 27 июня 2023Мир

В США раскрыли возможное местонахождение Пригожина

Американский сенатор считает, что Пригожин находится в гостинице в Минске
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Wagner Group / Globallookpress.com

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер в эфире на канале MSNBC раскрыл возможное местонахождение главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. По его словам, он видел сообщения о том, что Пригожин уже находится в Минске.

«Насколько я понимаю, Пригожин уже в Минске», – заявил он.

Американский сенатор добавил, что по информации, которую он получил, глава ЧВК якобы расположился в одной из гостиниц, в которой нет окон.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Его было посвящено мятежу ЧВК «Вагнер» 24 июня. В нем он высказался о будущем ЧВК, целях мятежа и попытках врагов России внести смуту.

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    Марина Совина
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